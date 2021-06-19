Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevre Yolu Batı Kavşağı- Karacabey Kavşağı 33-37. kilometrelerinde bakım-onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Subaşı- İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 52. kilometresinde yüksek gerilim hattı kablo çalışması nedeniyle bugün 23.00-05.00 saatlerinde yol, aralıklarla 10'ar dakikalık periyotlar halinde trafiğe kapatılacak.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Datça- Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Anamur-Aydıncık yolunun 51-52. kilometrelerinde (Aydıncık şehir geçişi Köşk Köprüsü mevkisi) yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Suluova- Amasya yolunun 33-42. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve servis yolundan sağlanıyor.

Alacahan- Hekimhan yolunun 13-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Hasançelebi şehir geçişinden kontrollü izin veriliyor.

İslahiye-Hassa-Kırıkhan yolunun 24-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Suşehri-Gölova-Altköy yolunun 50-55. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.