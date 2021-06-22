Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Balıkesir Batı kavşakları 17-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanacak.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Altınova-Kılıç kavşakları 0-6. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde bant aktarımı yapıldığından, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Subaşı-Çatalca- Büyükçekmece yolunun 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Ayaş-Yenikent- Ankara yolunun 11-14. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Adana- Karataş yolunun 3-5. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Yozgat-Alaca- Çorum yolunun 7-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 5-6. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Trabzon- Rize yolunun 2. kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Develi-Levent Kavşağı mevkisi 30-32. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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