Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Milas-Yatağan yolunun 32-37. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yollarından izin veriliyor.
Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Yozgat-Sorgun yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Merzifon-Havza yolunun 3-4. kilometrelerinde Badal Tüneli'nin giriş ve çıkış kavşaklarındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 15-37, İspir- İkizdere yolunun 24-25, Zigana Geçidi-Torul- Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bursa-Yalova-İzmit yolunun 23-26 kilometrelerindeki Yalova geçişi dört yol kavşak köprülerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı köprü yan kollarından sağlanıyor.
Kaynak: AA
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