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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

01.07.2021 08:31
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 5-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla İzmir-Ankara yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Akhisar-Gölmarmara yolunun 5. kilometresinde kavşak yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 0-59. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 31, 48 ve 55. kilometrelerinde bulunan Çavuşlu, Solaklı ve İyidere köprülerinde derz bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Erzurum- Çat yolunun 0-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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