Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kemerburgaz-Hasdal kavşakları arasındaki havai enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları nedeniyle 6-9 Temmuz'da gece yarısından saat 05.00'e kadar 5-15 dakikalık aralıklarla yol trafiğe kapatılacak.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometresinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Muğla-Tavas-Kale yolunun 60. kilometresinde patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 15.00-17.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca-Kemer Yolunun 16. kilometresinde yapılacak patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 13.00-15.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 31, 48 ile 55. kilometrelerinde bulunan Çavuşlu, Solaklı ve İyidere köprülerinde derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Datça- Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.