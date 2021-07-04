Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Didim-Milas yolunun 34-39. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 5-7. kilometrelerinde, çalışmalar nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

Ordu İl Sınırı-Koyulhisar yolunun 8-13. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 3-5. kilometrelerinde, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Cide-Doğanyurt-İnebolu yolunun 57-67. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İspir- İkizdere yolunun 0-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Subaşı-İstanbul Havalimanı-Hasdal yolunun 52. kilometresinde yarın 00.00-05.30 saatlerinde yapım çalışmaları nedeniyle yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak.