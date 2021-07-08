Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-FSM Köprüsü kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16, Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 0-33, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde (Divani mevkisi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gölbaşı- Adıyaman yolunun 41-43. kilometrelerinde eski Göksu Köprüsü'nün yıkım çalışması nedeniyle ulaşım yeni Göksu Köprüsü üzerinden kontrollü yapılıyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.