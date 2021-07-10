Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Akhisar-Gölmarmara yolunun 6. kilometresinde Akselendi kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 0-59, Ordu il sınırı-Koyulhisar yolunun 13-18. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop- Samsun yolunun 64-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Çan yolunun 5-7. kilometrelerinde asfalt çalışmaları sebebiyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İspir- İkizdere yolunun 0-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30-31. kilometrelerindeki Osmaniye ve Çamdere köprülerinde derz onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle bugün bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.