Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Çağlayan Kavşağı-Gemlik Serbest Bölge Kavşağı 9-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul-İzmir istikametlerinde çalışma programına göre önce sağ, daha sonra sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Didim-Milas yolunun 34-39. kilometreleri ile Yozgat-Alaca- Çorum yolunun 7-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Mersin- Adana yolunun 0-27. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Saray-Çerkezköy yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak yapılıyor.

Sinop- Samsun yolunun 64-68. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 3-10. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.