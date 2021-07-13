Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kavacık-Çamlık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde bu kesimlerde şerit daraltması yapılıyor.
Otoyolun Kemerburgaz-Hasdal kavşakları 0-1. kilometrelerinde de TEİAŞ tarafından havai enerji nakil hatlarının montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yarın 00.00-05.00 saatlerinde Okmeydanı'ndan İstanbul Havalimanı istikametine gidiş kolu, Arıcılar- Selçuklu Caddesi'nden İstanbul Havalimanı istikametine gidiş kolu ve Kağıthane Kemerburgaz Caddesi'nden İstanbul Havalimanı'na gidiş kolu 5-10 dakikalık sürelerle trafiğe kapatılacak.
Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.
Akseki- Manavgat yolunun 0-12, Ermenek-Mut yolunun 18-19, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Niğde- Bor çevre yolunun 23-26. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.
Refahiye-İliç yolunun 66-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
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