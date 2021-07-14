Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu'nun Hendek Kavşağı-Gümüşova hattında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle güney yol platformu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar 26 Temmuz Pazartesi saat 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek, trafik yoğunluğuna göre akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasına kaydırılabilecek.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım yolun İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Kumluca- Kemer yolunun 16. kilometresinde patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle bugün 14.00-14.15 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak.

Giresun- Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresinde Değirmendere-5 Köprüsü'ndeki köprü derzi yapım çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım Sivas istikametinde tek şeritten sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Oltu- Göle yolunun 2-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 7-15. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.