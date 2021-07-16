Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimlerindeki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.
Erzurum- Çat yolunun 0-6, Vezirköprü-Havza yolunun 38-42, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23. kilometresindeki (Kopmuş Tüneli mevkisi) heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 15-37. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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