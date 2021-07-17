Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları arasında 22. kilometresinde İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten sürdürülüyor.
Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne İstikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Datça- Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli- Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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