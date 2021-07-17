Korkuteli- Antalya yolunun 32-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Korkuteli istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde altgeçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne İstikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bu yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Düziçi- Bahçe kavşakları 2-4. kilometrelerinde köprü genleşme derz yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Elvankent istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu 'nun Gümüşova-Kavacık kavşakları arasında bulunan viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması yapılıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Bayram tatili için vatandaşların akın ettiği Marmaris'te belediye tüm izinleri kaldırdı