Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, O-4 TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle güney yol platformu (Ankara istikameti) kesimler halinde trafiğe kapatılacak olup, trafik diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanacak. Çalışmalar 26 Temmuz Pazartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 24 saat esasına göre yürütülecek. Trafik yoğunluğuna göre çalışmalar akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasına kaydırabilecek.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 7-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 17-18, Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 29-30, Karabük- Kastamonu yolunun 9-11, Refahiye-İliç yolunun 22-52, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sakarya-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerinde bulunan Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi tünellerinin Sakarya yönündeki tüpleri bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük yönündeki diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde viyadük yapım çalışmaları dolayısıyla 08.00-18.00 saatleri arasında ulaşıma kontrollü izin verilecek.