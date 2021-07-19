Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yeşilova-Aydıncık arası Yanışlı mevkisi) yol yapım, Akhisar-Gölmarmara yolunun 6 kilometresindeki Akselendi Kavşağı yapım, İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 3-10. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Sinop-Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları ???????nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Saray-Çerkezköy yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Konya-Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-59. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Giresun-Şebinkarahisar yolunun 15. kilometresindeki Değirmendere-5 Köprüsü'nde köprü derzi yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.