Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, D.D.Y Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın D-100 ayrımı- Alpullu yolu ile kesişimindeki çalışma nedeniyle ulaşım servis yolundan, kontrollü olarak, tek şeritten sağlanıyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatıldı. Burada ulaşım, bölünmüş yolun İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat-Alaca- Çorum yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım Sivas istikametinden tek şeritten sağlanıyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergah şeridinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.