Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, D.D.Y Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın D-100 ayrımı- Alpullu yolu ile kesişimindeki çalışma nedeniyle ulaşım servis yolundan, kontrollü olarak, tek şeritten sağlanıyor.
Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle, bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatıldı. Burada ulaşım, bölünmüş yolun İzmir-Aliağa yönünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Yozgat-Alaca- Çorum yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Tokat- Sivas yolunun 24-25. kilometrelerinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım Sivas istikametinden tek şeritten sağlanıyor.
Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması devam ettiğinden ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergah şeridinden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapılan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Manavgat- Alanya ayrımı-Beydiğin yolunun 64-67. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
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