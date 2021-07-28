Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yalova-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak devam ediyor.

Datça- Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sol şeritlerden gerçekleşiyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Siirt- Kurtalan yolunun 35-37. kilometrelerinde trafik işaretleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl- Solhan yolunun Bingöl şehir geçişinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 21. kilometresinde bulunan Değirmendere-6 Köprüsünde yapılan köprü derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.