Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-7. kilometrelerinde üstyapı çalışması nedeniyle Bursa- Ankara istikameti (Doğu kavşağından itibaren) trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım D200 Devlet Yolu'ndan sağlanıyor.

D.D.Y Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın D-100 ayımı- Alpullu yolu ile kesişimindeki, Akhisar-Gölmarmara yolunun 6. kilometresindeki Akselendi Kavşağı, Akşehir-Yunak yolunun 50-57. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 50-62. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde çelik ağlarla şev koruması yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Kayadüzü Köprüsü) köprü bakım çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 24-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaretlerine ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 22-27. kilometrelerinde otoyol kavşak yapımı ve BSK çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Çanakkale-Lapseki istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Lapseki- Çanakkale istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8. kilometrelerinde eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak, trafik akışı sol şeritten iki yönlü sağlanıyor.