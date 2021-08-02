Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç Kavşağı-Yalova- Bursa il sınırı 5. kilometresinde drenaj hatları rehabilitasyon çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle İzmir yönü sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Korkuteli-Çavdır Ayrımı- Fethiye yolunun 7-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Yeşilova-Aydıncık arası Yanışlı mevkisi) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 40-45. kilometrelerinde (Bozkurt-Çardak) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Bingöl- Solhan yolunun Bingöl şehir geçişinde (0-2 kilometreleri) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 55-56. kilometrelerinde (Kayadüzü Köprüsü) köprü bakım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresinde bulunan Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü olarak izin veriliyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 24-44. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.