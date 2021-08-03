Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 2'nci kilometresinde drenaj hatları rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle İzmir yönü sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 142-146'ncı kilometrelerinde drenaj hatları rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Yalova-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 6-8'inci kilometrelerinde BSK asfalt çalışmaları nedeniyle yolun Çan-Çanakkale şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı Çanakkale-Çan şeridinden çift taraflı gerçekleştiriliyor.
Korkuteli-Çavdır ayrımı- Fethiye yolunun 7-9'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 26-52'nci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Polatlı-Haymana yolunun 0-39'uncu kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8'inci kilometreleri arasında eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ereğli-Devrek yolunun 0-20'nci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlandığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 5-6'ncı kilometrelerindeki Şehit Eren Bülbül tünelinin Gümüşhane-Trabzon yönünde bulunan yaklaşımında yapılacak olan köprü derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika