Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 2'nci kilometresinde drenaj hatları rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle İzmir yönü sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 142-146'ncı kilometrelerinde drenaj hatları rehabilitasyon çalışmaları nedeniyle İzmir yönü trafiğe kapatılarak ulaşım karşı yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Yalova-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 6-8'inci kilometrelerinde BSK asfalt çalışmaları nedeniyle yolun Çan-Çanakkale şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı Çanakkale-Çan şeridinden çift taraflı gerçekleştiriliyor. Korkuteli-Çavdır ayrımı- Fethiye yolunun 7-9'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Mesudiye- Sivas yolunun 26-52'nci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Polatlı-Haymana yolunun 0-39'uncu kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır- Mardin yolunun 4-8'inci kilometreleri arasında eksen sağ yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor. Ereğli-Devrek yolunun 0-20'nci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmalarına başlandığından ulaşım kontrollü sağlanıyor. Trabzon- Gümüşhane yolunun 5-6'ncı kilometrelerindeki Şehit Eren Bülbül tünelinin Gümüşhane-Trabzon yönünde bulunan yaklaşımında yapılacak olan köprü derz onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

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