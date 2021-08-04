Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 2. kilometresindeki drenaj hatları rehabilitasyon çalışması nedeniyle İzmir yönünde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 16-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Datça- Marmaris yolunun 12-24. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Eskişehir-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Isparta- Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kaynak: AA
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