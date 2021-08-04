Kara yollarında durum

Isparta- Antalya yolunun 13-14. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle Isparta yönü trafiğe kapatılırken, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden yönden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki altgeçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Eskişehir-Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Ankara yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Edirne-İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 16-24. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu 'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun 2. kilometresindeki drenaj hatları rehabilitasyon çalışması nedeniyle İzmir yönünde sol şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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