Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 2-4'üncü kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB Kavşağı-Gebze Kavşağı arasında Gebze mevkisinde araç üstgeçidi orta ayak imalatları çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım her iki yönde iki şerit olarak sağlanıyor.

Kumluca- Kemer yolunun 15-17'nci kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 14.00-15.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Bozüyük- Mekece yolunun 36-41'inci kilometrelerinde bulunan Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Yalova-İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde (Ekşidere mevkisi) menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş gerçekleştiriliyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8'inci kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu- Tosya yolunun 15-41'inci kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ladik-Taşova yolunun 1-9'uncu kilometreleri arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İkizdere-İspir yolunun 25'inci kilometresinde bulunan Ovit Tüneli'nin İspir-İkizdere yönünde bulunan tüpünde elektrik-elektromekanik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle tünel trafiğe kapatılarak ulaşım eski yoldan (Ovit Geçidi) gerçekleştiriliyor.