Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Silopi-Habur yolunun 30-36, Karlıova- Bingöl yolunun 30-38, Aksaray- Ortaköy yolunun 28-31, Akseki- Manavgat yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bartın- Karabük il sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu çevre yolu Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.