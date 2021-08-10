Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten sağlanacak.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla Elvankent istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gerede- Kızılcahamam yolunun 19. kilometresindeki Aktaş-2 Köprüsü'nde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 25-44, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yerköy-Yozgat-Sorgun yolunun 50-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 2. kilometresindeki Zigana Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 0-3. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.