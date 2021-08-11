Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsünün yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, TEM Gebze Kavşağı'ndan itibaren otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılırken, bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk- Balıkesir Kuzey kavşakları 14-16. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde şerit daraltmasına gidilirken, ulaşım karşı yönden iki yönlü sürdürülüyor.

Otoyolun Bursa Çevre Yolu Batı-Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de İstanbul yönünde şerit daralmasına gidiliyor. Bu kesimde ulaşım karşı yönden iki yönlü devam ediyor.

Subaşı-Çatalca- Büyükçekmece yolunun 21-22. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Melenağzı-Akçakoca yolunun 0-5. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama ve yenileme çalışması sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Isparta- Yalvaç yolunun 37-60. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 18-22. kilometrelerinde Sivrice Kavşağı üstyapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nin İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.