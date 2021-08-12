Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Çevreyolu Batı- Karacabey kavşakları 36-40. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde bant aktarması yapılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun her iki istikametinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Bozüyük- Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Ayaş- Yenikent yolunun 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ayaş yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Burdur- Antalya yolunun 39-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ve Pazar-2 tünellerinin Ardeşen-Rize yönündeki kuzey tüplerinde elektrik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılacağından bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.