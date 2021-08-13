Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy- Akyazı kesiminde, D-100 yolu İstanbul istikametinden D-100 Gebze Kavşağı'na geliş yönüne VMS montaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 23.00-06.00 saatlerinde otoyolun sağ şeridi trafiğe kapatılıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan- Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

Isparta- Yalvaç yolunun 37-60. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Belören-Hadim yolunun 14-17. kilometrelerinde Eyiste Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Harmancık-Tavşanlı- Kütahya yolunun 2-10, Trabzon- Gümüşhane yolunun 25-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 15-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sırasında patlatmalı kazı yapılacağından Kemer-Kumluca yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü geçekleştiriliyor.