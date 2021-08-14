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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

14.08.2021 08:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu- Kastamonu, Cide-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli- Ayancık yolları yaşanan selin yarattığı tahribat nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılması yapılıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde (Divani mevkisi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresinde, Trabzon Tünelleri'nde bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta- Eğirdir Yolunun 34-38. kilometrelerinde yapılacak olan "triatlon yarışları" sebebiyle, ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin, Kastamonu, Çankırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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