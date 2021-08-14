Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu- Kastamonu, Cide-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli- Ayancık yolları yaşanan selin yarattığı tahribat nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltılması yapılıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19. kilometrelerinde (Çamlıca mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak yapılıyor.

Kayseri- Kırşehir yolunun 97-104. kilometrelerinde yol yapımı ve üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 50-51. kilometrelerinde (Divani mevkisi) bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 55. kilometresinde, Trabzon Tünelleri'nde bölünmüş yolun her iki yönünde bulunan tüplerinde yapılacak aydınlatma sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle bugün ve yarın 00.00-06.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta- Eğirdir Yolunun 34-38. kilometrelerinde yapılacak olan "triatlon yarışları" sebebiyle, ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çanakkale Bandırma yolunun 45-47. kilometrelerinde (Bandırma şehir merkezi) seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.