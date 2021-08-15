Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu- Kastamonu, Cide-Kastamonu ile İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolları selin yarattığı tahribat nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsünün yıkımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan itibaren otoyolun Ankara Yönü O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılarak, sürücüler D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde yapılırken, bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy- Akyazı kesiminde D-100 yolu üzerinden İstanbul istikametinden D-100 Gebze Kavşağı'na geliş yönüne VMS montaj çalışmaları dolayısıyla 23.00- 06.00 saatlerinde sağ şeritten araç geçişine izin verilmiyor.

Eskişehir-Ankara İl Sınırı -Ankara yolunun 21-23. kilometrelerinde, üstyapı çalışmaları sebebiyle Eskişehir-Ankara yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Karabük İl Sınırı-Karabük yolunun 38-39. kilometrelerinde (Safranbolu Çevre Yolu, Akçasu mevkisi) sığınma cepli kavşak yapım, Denizli-Yeşilova-Karamanlı Devlet yolunun 27-46. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla bu kesimlerde sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Isparta-Eğirdir- Gelendost yolunun 0-1. kilometrelerinde yapılacak triatlon yarışları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Artvin Şavşat Ardahan yolu 67-71. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.