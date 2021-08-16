Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu- Kastamonu, Cide-Kastamonu ve İnebolu- Çatalzeytin yolları aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Didim-Milas yolunun 33-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 35-36. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla Gelibolu yönünde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 23. kilometresinde köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 65-67. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 18-22. kilometrelerinde Sivrice Kavşağı üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 3, 8, 10, 12, 15, 16 ve 18. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun 7-8. kilometrelerinde VMS temel imalatı çalışmaları yapıldığından İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı.