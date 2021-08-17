Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İnebolu- Kastamonu ile İnebolu- Çatalzeytin yolları aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel tahribatı nedeniyle trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar- Gebze kavşaklarında 32 numaralı üst geçit köprüsü yıkılacak. Çalışma kapsamında TEM Şekerpınar Kavşağı'ndan Ankara yönü O-4 TEM Otoyolu trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler D-100 yoluna yönlendirilecek. Çalışmalar 21 Ağustos'a kadar 22.00-06.00 saatlerinde yapılacak. Bu saatler dışında trafik akışı TEM Otoyolu'nda olağan şekilde sağlanacak.

Karacasu-Tavas yolunun 14-17 ve 23-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ermenek-Mut yolunun 18-19 (Çamlıca mevkisi), Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun (Nizip ve Birecik geçişleri) 37-54. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Düzce- Akçakoca yolunun 5-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 39-55. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Burdur- Antalya il sınırı-Bozova- Korkuteli yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.