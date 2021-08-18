Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kastamonu- İnebolu yolunun (Küre Geçişi) 0-4 ve İnebolu-Kastamonu yönünün 23. kilometreleri (Küre İkiçay Köprüsü mevkisi) sel felaketi nedeniyle trafiğe kapandı. Ayrıca İnebolu-Abana-Çatalzeytı·n yolunun 45. kilometresindeki Çatalzeytin Köprüsü'nün afette yıkılması, Ayancık-Sakız yolunun 8. kilometresinde oluşan sel tahribatı nedeniyle bu yollar da trafiğe kapalı durumda bulunuyor. Ayancık-Türkeli yolunun 16-20. kilometrelerinde ise muhtelif kesimlerde oluşan sel hasarları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor. Yolun diğer kesimlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım ikişer şeritten devam ediyor.

Yozgat-Sorgun yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Edirne istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Tirebolu-Görele yolunun 1. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

Iğdır-Doğubayazıt yolunun 0-3, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 20-22 ve Akseki- Manavgat yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.