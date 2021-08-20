Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarında araç üst geçidi orta ayak imalat çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım ikişer şeritten sağlanıyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle İzmir- Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Bursa-Ankara istikametinde ise ulaşıma D-200 Devlet yolundan izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Torbalı-Pamukyazı yolunun 21-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kınalı- Marmaracık kavşakları 13-15. kilometrelerinde (Seymenli-Havaalanı kavşakları kesimi) üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla iki yönden biri trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Denizli- Antalya yolunun 10-21. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bolu-Gerede- Karabük yolunun 86-87. kilometrelerinde sanat yapısı (menfez) çalışmaları sebebiyle Gerede-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bingöl- Solhan yolunun Bingöl şehir geçişindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 5-34. kilometrelerindeki Deriner-1 ve Narlık tünelleri ile muhtelif kesimlerde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.