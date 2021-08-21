Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek Kavs¸agˆı-Gümüs¸ova kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor. 24 saat esasına göre yürütülecek çalışmalar, trafik yoğunluğuna göre 22.00-06.00 saatlerine kaydırılabilecek.

Akçakoca- Düzce yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Düzce-Akçakoca istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Düzce kuzey çevre yolundan sürdürülüyor.

Bozüyük-Eskis¸ehir yolunun 22-23. kilometrelerindeki kanalizasyon arızası onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Serinhisar-Yes¸ilova-Karamanlı Devlet yolunun 27-46. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 6-8 kilometrelerinde asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple yolun Çan-Çanakkale şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım, Çanakkale-Çan şeridinden çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Gümüs¸hane yolunun 0-11. kilometrelerindeki yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Tokat- Sivas yolunun 21-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım muhtelif kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Elazığ- Diyarbakır yolunun 68-70. kilometrelerinde Maden Köprüsü ve bağlantı yolları yapım çalışması sebebiyle ulaşım Diyarbakır-Elazığ güzergahından kontrollü gerçekleştiriliyor.

Oltu çevre yolunun 21-22, Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.