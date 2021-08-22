Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Edirne istikameti bölümler halinde 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten sağlanıyor.

Muğla-Kale yolunun 32-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan iki yönlü devam ediyor.

Bolu-Gerede- Karabük yolunun 86-87. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle Gerede-Karabük istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Rize yolunun 3, 8, 10, 12, 15, 16 ve 18. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri alt yapı çalışmaları sebebiyle ulaşım 20 Eylül'e kadar tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Çavdır Ayrımı- Fethiye yolunun 7-9. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Çanakkale- Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun her iki bölümünde sağ şeritler kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı sol şeritlerden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Cide-Şenpazar- Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Bu kesimdeki yolu kullanacak sürücülerin dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.