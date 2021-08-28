Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları dolayısıyla Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Yalova- Bursa il sınırı-Orhangazi kavşağı 2-6. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım (refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 74-77. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gelibolu yönü trafiğe kapatılarak ulaşıma Keşan istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Büyükeceli mevkisi) yol yapım, Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme, İnebolu- Kastamonu yolunun 22. kilometresinde (Ersizlerdere mevkisi) sel hasarları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu- Doğankent yolunun 10-20. kilometrelerinde yol şevi temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 27-50. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.