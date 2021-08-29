Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karamanlı- Burdur yolunun 5-20. kilometreleri ile Digor-Tuzluca yolunun 65-69. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bingöl- Solhan yolunun (Bingöl şehir geçişinde) 25-27 kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım her iki yönden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun (Arsan Köprülü kavşağı mevkisi) 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.