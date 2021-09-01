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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

01.09.2021 08:13
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu- Yeniçağa kavşakları 1-3. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek- Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Niğde istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Niğde yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ezine- Küçükkuyu yolunun 42-43. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Milas- Yatağan yolunun 12-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 44-54. kilometrelerinde (Kavak ilçe çıkışı- Karadağ Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Yazıhan- Malatya yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 4-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma sol şeritten iki yönlü izin veriliyor.

Artvin- Erzurum yolunun 34-58. kilometrelerindeki Narlık ve Aksal tünelleri ile 25 tünelde yapılacak elektrik-elektronik sistem bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Eylül'e kadar 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

TEM Otoyolu, Gümüşova, Ankara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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