Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık Kavşağı kesimleri arasındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Elvankent- Eskişehir kavşakları 6-9. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle Elvankent istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Eskişehir istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Bursa Batı- Karacabey kavşakları arası 22. kilometresinde İzmir istikametinde bakım-onarım çalışması dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten gerçekleştiriliyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kahramanmaraş-Göksun- Kayseri yolunun 38-48, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Artvin- Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Nevşehir- Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan sebebiyle ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.
İnebolu-Çatalzeytin-Türkeli yolunun 45. kilometresinde sel hasarı nedeniyle yıkılan Çatalzeytin Köprüsü'nde ulaşım, aynı noktadaki servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kaynak: AA
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