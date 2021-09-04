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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

04.09.2021 08:39
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Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti, kesimler halinde trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisindeki üstyapı onarım, Malatya- Darende yolunun 20-25. kilometrelerindeki yol yapım, Vezirköprü-Havza yolunun 30-36, 38-42 ile 44-45. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Denizli- Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Didim-Milas yolunun 33-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Boyalıca- İznik yolunun 7-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yol trafiğe kapatılırken, ulaşım alternatif güzergah olarak İznik-Gemlik yolundan gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka yolunun 12. kilometresindeki Cankurtaran Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan iletişim sistemi montaj çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Malatya, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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