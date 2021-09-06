Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 9-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara- İzmir istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 40-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Kumluca istikametinde ulaşım tek şeritten, Antalya istikametinde ise iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Elazığ- Bingöl yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Manisa- Turgutlu yolunun 1-6, Yozgat- Kırıkkale yolunun 8-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Bartın- Karabük yolunun 33-34. kilometrelerindeki sel hasarları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Artvin-Şavşat- Ardahan yolunun 68-72. kilometrelerindeki (Şavşat şehir geçişi) yapım çalışması sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım Şavşat şehir merkezi iç yolundan sağlanıyor.
Yalova- Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika