Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar- Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerindeki sel hasarları onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 74-77. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Gelibolu yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Keşan istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Afyonkarahisar- Konya yolunun 14-17, Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle bu mevkilerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Denizli- Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Denizli istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Bingöl- Solhan yolunun Bingöl şehir geçişindeki (33-36 kilometreler) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ayaş-Yenikent- Ankara yolunun 5-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ayaş-Yenikent-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun sıfır ile 2. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı ve Köprübaşı tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Elmalı- Finike yolunun 25-35. kilometrelerindeki kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.