Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-4. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ortaklar- Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerindeki (Büyükeceli mevkisi) çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 0 ve 2. kilometrelerindeki Kürtün Kavşağı ile Köprübaşı tünellerinin her iki yönünde bulunan tüplerinde aydınlatma sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Söğüt- Fethiye yolunun 0-9. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Balıkesir- Kütahya yolunun 13-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 52-57. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Batman-Midyat yolunun 36. kilometresindeki Hasankeyf-2 Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sol köprü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sağ köprüden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan- Çıldır yol ayrımı-Posof yolunun 31-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.