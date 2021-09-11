Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne- İstanbul yolunun 46-47. kilometrelerinde hızlı tren çalışmaları nedeniyle İstanbul İstikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Edirne istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

İzmir-Turgutlu yolunun 13-15. kilometrelerinde alt geçit yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Otoyol Batı Kavşağı mevkisinde üstyapı onarım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 3-4. kilometrelerinde tretuvar yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki yönden kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde sel hasarı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde alt geçit yan yol bağlantısında yol yapım çalışması dolayısıyla 07.00-19.00 saatlerinde bağlantı yolu trafiğe kapatılacak olup ulaşım araç alt geçidinden sürdürülecek.

Erzurum-Çat yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 29-30. kilometrelerinde heyelan kaldırma çalışmaları dolayısıyla Ankara-İzmir istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 1-15. kilometrelerinde yol çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü sağlanıyor.