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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

12.09.2021 08:34
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Büyükeceli mevkisi) yol, Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 3, 8, 10, 12, 15, 16. ve 18. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri alt yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 36-38. kilometreleri Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt- Fethiye yolunun 0-9. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu, Sivas Zara, Nevşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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