Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Nevşehir-Aksaray yolunun 21-23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-13. kilometrelerinde yol yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 20-25. kilometrelerinde (Büyükeceli mevkisi) yol, Denizli-Çardak yolunun 5-6. kilometrelerinde (Denizli Organize Sanayi Bölgesi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 15-20. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon- Rize yolunun 3, 8, 10, 12, 15, 16. ve 18. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri alt yapı çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Edirne- İstanbul yolunun 36-38. kilometreleri Çorlu Havalimanı kesiminde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt- Fethiye yolunun 0-9. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.