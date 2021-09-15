Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Keşan- Gelibolu yolunun 36-41. kilometrelerindeki otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-Aliağa- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 29-30. kilometrelerindeki heyelan kaldırma çalışmaları dolayısıyla Ankara- İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım diğer şeritten iki yönlü devam ediyor.

?Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerindeki Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor. ?

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun Arsan Köprülü Kavşağı mevkisindeki (1-2. kilometreler) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor. ?

Kayseri- Niğde yolunun 36-43. kilometrelerindeki yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 34-39. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel hasarı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 15-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer- Antalya yolunun 1-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.