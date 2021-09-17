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Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

17.09.2021 08:19
Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 1-4. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Bozüyük- Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli- Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar- Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ile 38-42. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 9, 37, 57 ile 61. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu, Orhangazi, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


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