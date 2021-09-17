Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Kılıç-Orhangazi kavşakları 1-4. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Bozüyük- Mekece yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Mekece-Bozüyük istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İstanbul- Kocaeli yolunun Hereke kesiminde köprü yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Denizli- Antalya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Cide-Şenpazar- Kastamonu yolunun 39-69. kilometrelerinde sel hasarları onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Vezirköprü-Havza yolunun 30-36 ile 38-42. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

İyidere-Rize- Ardeşen yolunun 9, 37, 57 ile 61. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.