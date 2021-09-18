Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun D-100 ayrımında (Karabük Kavşağı) bulunan ve devlet yolunun Gerede- Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünde onarım ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun, Karabük istikametinden Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılırken, ulaşım karşı yönden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 9-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisindeki (Çelemedere Viyadüğü) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 30-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 10-59. kilometrelerindeki kaplama çalışmaları ve Yalova- Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop- Samsun yolunun 66-80. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Eleşkirt yolunun 35-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.