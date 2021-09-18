Üye Girişi
Kara yollarında durum - Son Dakika

Kara yollarında durum

18.09.2021 08:25
Kara yollarında durum, System.String[]

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun D-100 ayrımında (Karabük Kavşağı) bulunan ve devlet yolunun Gerede- Ankara istikametinden Anadolu Otoyolu istikametine bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsünde onarım ve üstyapı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yolun, Karabük istikametinden Ankara istikametine bağlantıyı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılırken, ulaşım karşı yönden kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 9-10. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde emniyet şeridi trafiğe kapatılırken ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Niğde- Pozantı Otoyolu'nun Adana istikameti Başmakçı mevkisindeki (Çelemedere Viyadüğü) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Akçakoca- Düzce yolunun 30-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılırken ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Söğüt-Seydikemer yolunun 10-59. kilometrelerindeki kaplama çalışmaları ve Yalova- Kocaeli yolunun 0-24. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Sinop- Samsun yolunun 66-80. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Konya- Ereğli yolunun 2-8. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Horasan-Eleşkirt yolunun 35-44. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Anadolu Otoyolu, Üst Geçit, Orhangazi, Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 08:21 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Ebru Şahin'in son halini göreneler şaşkınlıklarını gizleyemedi 08:16 Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Ebru Şahin'in son halini göreneler şaşkınlıklarını gizleyemedi ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü itiraf etti 08:12 ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü itiraf etti
Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar 08:09 Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar Eyvah eyvah başımıza bir de bu çıktı! Baldırsokan artık İstanbul'da 23:44 Eyvah eyvah başımıza bir de bu çıktı! Baldırsokan artık İstanbul'da Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir 22:11 Aşıların 5 gözlü yaratıklara sebep olacağını söyleyen Fatih Erbakan: Son çare TURKOVAC tercih edilebilir
Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı 21:56 Suyun içinde tehlikeli anlar! Bir anda fırlayan dev yaratık, köpek balığını oltadan kaptı Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi 20:08 Aynur Aydın'ın sütyenli pozuna dakikalar içerisinde binlerce beğeni geldi

Son Dakika Haberleri
08:23 Ruslardan ilginç turistik tur! İstanbul aktarmalı Taliban gezisi için 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler
08:18 Kötü kokunun kaynağı ceset çıktı! Bina sakinlerinin şüphesi cansız bedenin bulunmasını sağladı
08:17 Şahan Gökbakar'dan, öğrencisi için "Eteğini kaldırıp tokat attım" diyen Celal Şengör'e tepki
08:15 Yeni dizisi için imaj değiştirdi! Ebru Şahin'in son halini göreneler şaşkınlıklarını gizleyemedi
08:13 Mersin Valiliği, Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını kabul etmedi
08:11 ABD, Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7'si çocuk 10 sivilin öldüğünü itiraf etti
08:10 Yeni evlenen Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çiftinde kriz! Her şeyi sildiler
08:08 Fransa, vahşice katledilen Türk'ü konuşuyor! 100 yerinden bıçaklayıp, betonla göle atmışlar
08:03 Ormanlık alanda korkunç silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, kadın yaralandı
18:49 Son Dakika! İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı
Ruslardan ilginç turistik tur! İstanbul aktarmalı Taliban gezisi için 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler Ruslardan ilginç turistik tur! İstanbul aktarmalı Taliban gezisi için 10 günlüğüne 40 bin TL verecekler         
08:23
Kötü kokunun kaynağı ceset çıktı! Bina sakinlerinin şüphesi cansız bedenin bulunmasını sağladı Kötü kokunun kaynağı ceset çıktı! Bina sakinlerinin şüphesi cansız bedenin bulunmasını sağladı         
08:19
Mersin Valiliği, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Mersin Valiliği, Erdoğan'ın ziyareti sırasında "Polislerin şarjörleri toplandı" iddialarını kabul etmedi         
08:13
Yeni evlenen Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çiftinde kriz! Her şeyi sildiler Yeni evlenen Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun çiftinde kriz! Her şeyi sildiler         
08:11
Ormanlık alanda korkunç silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, kadın yaralandı Ormanlık alanda korkunç silahlı saldırı! Arabanın içindeki adam öldü, kadın yaralandı         
08:04
20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı 20 yaşındaki genç, annesine ve arkadaşlarına mesaj yazıp kayalıklardan atladı         
23:07
Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu Kafes üstünde kanlı kapışma! Peygamber devesi, fareyi tek hamlede yuttu         
22:06
Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı Yasak Elma'da yasak aşk çıktı! Dizinin Zehra'sı Şafak Pekdemir, evli yönetmenle sarmaş dolaş yakalandı         
20:28
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı Ülke bu olayla çalkalanıyor! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye girmek için yaşını büyük söyleyen 12 yaşındaki kız hamile kaldı         
19:25
Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı Hollanda'da bir şahıs, balkona çıkıp arbaletle yoldan geçenlere ok attı! Polisler evinden 2 cansız beden çıkarttı         
18:53
Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek         
18:04
Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı Eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına avukat cübbesiyle girmeye çalışan kişi, polislerin dikkati sayesinde yakalandı         
17:52
Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı Otel odasında yaşamını yitiren 24 yaşındaki Sedanur Şen'in son görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım İtalyan basınından yoğun ilgi gören Fatih Terim bombayı patlattı: İtalya'dan teklif gelirse hemen ayrılırım         
17:35
Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor         
15:59
Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim Kadın polis memurun aracından uyuşturucu çıktı: Cinsel içerikli videomla tehdit edildim         
11:44
Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış Miray Daner günden güne eriyor! Neredeyse bir deri bir kemik kalmış         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 08:48:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement