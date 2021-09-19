Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Muğla yolunun 6-8. kilometrelerinde Çiftlikköy Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ankara- Çankırı yolunun 13-23. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun Arsan Köprülü kavşağı mevkisi 1-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ulukışla-Pozantı yolunun 36-52. kilometrelerinde çelik ağlarla şev koruması yapım çalışması dolayısıyla ulaşım iki yönlü yolun birer şeridinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 23-25, Erzurum- Çat yolunun 0-6, Seydişehir-Akseki yolunun 21-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çan-Biga yolunun 35. kilometresinde bulunan Çan Köprüsü'nde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sivas-Zara yolunun 47-53. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.