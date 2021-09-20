Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılırken trafik yoğunluğuna göre 22.00-06.00 saatlerine de çekilebiliyor.

TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gerçekleştirilecek.

Çeşmeli-Mersin- Tarsus Otoyolu'nda onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun, Bursa Çevreyolu Batı- Karacabey kavşakları 29-34. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde bant aktarması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 12-14. kilometrelerindeki yapım (orta refüj köprü orta ayağı) çalışmaları dolayısıyla Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Adana- Osmaniye yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat- Kırıkkale yolunun 7-13, Gümüşhane- Bayburt yolunun 5-6, Burdur- Antalya il sınırı-Bozova- Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu kesimlerde bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.